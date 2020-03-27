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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مواطن أمريكي يهدد بقتل نانسي بيلوسي بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:57 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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هدد مواطن أمريكي من ولاية تكساس بقتل رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي بسبب طريقة مكافحة الكونجرس لتفشي فيروس (كورونا)، قائلا إنه يجب التخلص منها ومن الديمقراطيين الآخرين بأي تكلفة.

واتهم جافين ويسلي بليك بيري- 27 عامًا- بيلوسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأنها جزء من طائفة شيطانية، وكذلك عددا من المشرعين الديمقراطيين الذين يعملون معها بشكل وثيق، وفقا لما ذكرته صحيفة (نيويورك بوست) اليوم الجمعة، نقلا عن السلطات الفيدرالية الأمريكية.

وكتب بيري في منشوره "ينبغي التخلص من الديمقراطيين في الكونجرس بأي ثمن وبشكل ضروري، نعم هذا يعني عن طريق الموت".

وفي منشور آخر، حث بيري الناس على استخدام ذخيرة حية وإطلاق النار مستهدفين الديمقراطيين.
كما كتب "إذا كنت ديمقراطيا أو لا تنتمي للكونجرس ولكن في صف الجانب الديمقراطي فإني أعتبرك مجرما وإرهابيا وأنصح الجميع باستخدام الذخيرة الحية معك".

وقد مثل بيري أمام المحكمة ووجهت إليه تهمة نقل رسالة تهديد، وإذا أدين فإنه سيواجه عقوبة الحبس تصل إلى خمس سنوات في السجن.

وقال المدعون إن بيري اعترف بأن حساب (فيسبوك) يخصه، لكنه أصر على أنه كان يحاول فقط تحذير الأمريكيين من الحكومة "المستبدة".

ويُزعم أن بيري أخبر المحققين أنهم ينتهكون حقه في حرية التعبير، وأنه ينوي رفض المثول أمام المحكمة، بعد إطلاق سراحه من السجن بكفالة.

وقالت المدعية العامة الأمريكية إيرين نيلي كوكس، في بيان: "يحق للأمريكيين التعبير عن آرائهم لكننا لن نسمح لهم بتهديد السلامة الجسدية لمسئولينا، إن تهديدات المدعى عليه هذه ضد رئيس البرلمان ووكلاء إنفاذ القانون غير مبررة على الإطلاق ونتطلع إلى تقديمه إلى العدالة".

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