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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
أسطورة ليفربول يتجاهل صلاح ويختار ماني الأفضل في البريميرليج
الجمعة 27/مارس/2020 - 10:55 م
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اختار جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، الدولي السنغالي ساديو ماني جناح الريدز كأفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.
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