رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان يؤكد وقوفه إلى جانب إيطاليا بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:54 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
طباعة
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في الظروف الحرجة التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة، أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أكد خلاله "أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيرًا " إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيطاليا تسجيل رقم قياسي آخر فى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى يوم واحد حيث سجلت 969 حالة وفاة ليصل إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 9134 حالة فى البلاد.

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن إجمالي الإصابات، وتشمل حالات الوفاة والتعافي، ارتفعت إلى 86 ألفا و498 حالة، ما يعني أن حصيلة إيطاليا تجاوزت نظيرتها في الصين وتعادل تقريبا حصيلة الولايات المتحدة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة"، مشيدًا "بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم".

وأعلنت قمة الدول العشرين الاستثنائية الافتراضية التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الخميس، أنها ستقوم بضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي.

موضوعات متعلقة

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

ننشر الوحدات الملغية بمواد الثانوية العامة

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

«شوقى» يكشف عن 3 بدائل لمن لا يستطيع إتمام مشروع التعليم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول

جابر عصفور ينتهى من كتابه الجديد «دفاعًا عن العقلانية»