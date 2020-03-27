وزير النقل يطالب أصحاب الأعمال بتغيير مواعيد التشغيل

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن المترو يُعقم بالكامل بعد انتهاء ساعات التشغيل، موضحا أن الزحام سببه خروج العمال والموظفين في توقيت واحد، مطالبا أصحاب الأعمال بتغيير مواعيد التشغيل بحيث يخرج ببعض العمال في الثالثة عصرا والبعض في الخامسة.وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «عشان توصل مليون في ساعتين صعب جدًا».ولفت إلى أنه تم زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر، ليصل إلى دقيقتين بدلا من 4 دقائق.وأوضح أن الموانئ تعمل 24 ساعة، وهناك طلب على البصل والثوم والخضراوات المصرية بشكل كبير.