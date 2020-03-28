رعب فى تركيا بسبب ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا

أحدث التصاعد السريع للوفيات والإصابات نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في تركيا حالة من القلق الشديد في ظل نقص في المعدات اللازمة لإجراء الفحص بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى التعتيم على حقيقة انتشار الفيروس والمناطق التي يتركز فيها، وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.وقال نائب رئيس جمعية أطباء الأسرة مصطفى تيمور: «إننا نتلقى يوميًا معلومات عن إصابة زملاء لنا من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لكن لا أحد يعلن عن الإجراءات التي تتخذ لمنع هذه الإصابات أو وقف تفاقمها».كما حذر خبراء من الوتيرة المرتفعة لتفشي الفيروس، بعد أن ارتفع عدد الوفيات بالفيروس ليلة أمس إلى 75 شخصًا مسجلًا زيادة بواقع 16 حالة في يوم واحد وارتفاع الإصابات إلى 3629 بزيادة بنحو 1200 حالة في يوم واحد للمرة الأولى منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في تركيا في 10 مارس الحالي، وأكدوا أن الوضع بات مقلقًا جدًا.يذكر أنه حتى الآن لم تتمكن وزارة الصحة التركية من تحقيق هدفها بإجراء 10 آلاف فحص يوميًا للمشكوك في إصابتهم بالفيروس على الرغم من استيراد 50 ألف جهاز للقياس السريع من الصين، ما اضطرها إلى طلب توريد مليون جهاز جديد.ومن جانبه، طالب رئيس جمعية المسعفين التركية، سنان آزيميان، بتشديد الإجراءات من أجل إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم بسبب ضعف القدرة على إجراء الفحص اللازم للفيروس على نطاق واسع، لافتًا إلى أن إطلاق الحكومة لإجراءات مواجهة الفيروس كانت بطيئة ومتأخرة في عدد من المجالات مثل تأجيل البطولات الرياضية ونقل القادمين من الخارج إلى الحجر الصحي.كما ذكر آزيميان أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تجاه نحو 20 ألف شخص دخلوا البلاد منذ بدء إجراءات الحجر، ماعدا إجراء فحص بسيط للحرارة ثم سمح لهم بالانطلاق في أنحاء البلاد.وأجرت تركيا حتى الآن نحو 40 ألف فحص للفيروس، منها نحو 7 آلاف بداية من أمس، بعد أن حدد وزير الصحة التركي هدفًا يتمثل في إجراء 10 آلاف فحص في اليوم.ولا تعطي وزارة الصحة معلومات دقيقة حول مناطق انتشار الفيروس أو من أين جاءت الحالات المصابة، لكنها مستمرة في تشديد الإجراءات على غرار تمديد فترة توقف الدراسة بالمدارس والجامعات وتحديد ساعات العمل بالمحال التجارية وتقليص الأعداد في وسائل النقل بين المدن.بينما على الجانب الآخر، أعلن رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستتغلب على الفيروس في فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن وفاة 50 مواطنًا تركيًا في 8 دول أجنبية جراء فيروس كورونا، وقال نائب الوزير ياووز سليم كيران، في تصريح اليوم: «مع الأسف العدد في تزايد، ووفقًا للمعلومات التي وردتنا حتى اليوم توفي 50 من مواطنينا في ثماني دول مختلفة في العالم جراء الفيروس».وأضاف أن 151 مواطنًا آخرين أظهرت التحاليل التي أجريت لهم إصابتهم بفيروس كورونا في دول أخرى، مؤكدًا أنهم يتابعون من كثب أوضاع المصابين الأتراك.