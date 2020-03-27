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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل البرى» تتنازل عن شهرين من حصتها لدى لجانها النقابية للعمالة غير المنتظمة

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:42 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
دعاء جابر
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أصدر النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة العامة ورؤساء اللجان النقابية الفرعية لها على مستوى الجمهورية، قرارا بالتنازل عن حصة النقابة العامة للنقل البري عن شهري يناير وفبراير لصالح العمالة غير المنتظمة بقطاع النقل البري.

وناشد المراغي، السائقين بضرورة تسجيل البيانات الخاصة بهم على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، وليس الذهاب إلى مقر الوزارة أو المديريات التابعة لها، على أن يتم الصرف من خلال اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت في عضويتها كلا من وزارات القوى العاملة، المالية التضامن الاجتماعي، والتخطيط، والمجلس القومي للمرأة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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