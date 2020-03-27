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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تعلن منصتها التعليمية للتيسير على الطلاب

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:33 م
محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي
أميرة العناني
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أكدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أن الفيديوهات التعليمية تقوم الجامعة برفعها على الموقع الرسمي لجامعة الأزهر حتى تكون متيسرة لجميع الطلاب.

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على وضع الفيديوهات على موقعها الرسمي حتى لا يتشتت الطلاب.

وأكد أنه تم إرسال بيان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والوافدين لتسجيل بياناتهم حتى يتم استخراج بريد إلكتروني جامعي رسمي لكل منتسب للجامعة للإفادة من الخدمات الإلكترونية.


وأضاف أن الجامعة فوضت عمداء الكليات في تواصل الأساتذة مع الطلاب في الفرق الدراسية عن طريق منصة التعليم الإلكترونية google classroom وكذا منصة team model.

وقال بيان المركز الإعلامي للجامعة إن أي إعلان عن منصات تعليمية أخرى لا شأن للجامعة به وليست مسئولة عنه وكذا التصريحات المنسوبة لرئيس الجامعة دون صدورها في تصريح رسمي من الجامعة.

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