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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«تموين الفيوم»: ضخ 40 ألف أسطوانة بوتاجاز لسد احتياج المواطنين

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:28 م
أسطوانة بوتاجاز
أسطوانة بوتاجاز
نرمين محمود الدهان
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قال المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم، إنه تم ضخ تريلات محملة بأسطوانات البوتاجاز بأعداد كبيرة بحوالي 40 ألف أسطوانة بوتاجاز خاص بالاستخدام المنزلي، واستخدام المطاعم لسد احتياج المواطنين على طلب أسطوانات البوتاجاز ولعدم تفعيل أى أزمات.

وشدد حرزالله على ضرورة تواجد الحملات التموينية، على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز، وأكد على وجود مفتش من التموين مع كل سيارة أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى زميل من الوحدة المحلية للمنطقة لضمان تسهيل وصول الدعم لمستحقيه ووصول الأسطوانات بالسعر الرسمي للمواطن والحد من الازدحام؛ نظرًا لزيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز فى هذه الفترة.

وأوضح أنه تم التوزيع على كافة دائرة محافظة الفيوم والأماكن الأكثر احتياجًا.

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