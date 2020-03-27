سوريا تفرض حظر تجول بين المدن والمحافظات

أصدرت الحكومة السورية قرارًا بحظر التجوال بين مراكز المدن والمحافظات؛ اعتبارًا من بعد غد الأحد وحتى إشعار آخر.وبحسب القرار: "تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات؛ لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار".ويقضي القرار بمنع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم؛ اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 مارس وسوابقه.وكانت الحكومة السورية فرضت حظر التجوال أول أمس الأربعاء من الساعة الـ 6 مساء وحتى 6 صباحا (بالتوقيت المحلي).كما أصدرت الحكومة السورية قرارات بإغلاق المدارس والجامعات والمساجد والمطاعم والمقاهي والأندية ومنعت التجمعات، ودعت الأهالي لعدم مغادرة منازلهم.