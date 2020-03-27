«الدستور» تنعي الزميل مصطفى عبدالله الصعيدي مراسل الفيوم

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الجمعة، الزميل مصطفى عبدالله الصعيدي، مراسل الفيوم بقسم المحافظات.وتتقدم أسرة تحرير جريدة الدستور، وعلى رأسهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، والأستاذ محمد العسيري، رئيس التحرير، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، متمنين له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.