مطالب بإغلاق شواطئ البحر الأحمر لمواجهة انتشار كورورنا

طالب أهالي محافظة البحر الأحمر، بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورورنا.وشهدت شواطئ مدينتي الغردقة وسفاجا تجمع العشرات من الأهالي والشباب طوال اليوم.وأكد أحمد القوصي، أحد شباب الغردقة أن ما حدث اليوم من تجمعات كبيرة بمنطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة من تجمعات للأهالي والشباب يخالف أي تعليمات حكومية لمواجهة فيروس كورونا.وناشد القوصي الأجهزة المختصة بمنع هذه التجمعات لحمايتهم من انتقال الفيروس.