المبعوث الأمريكى يهنئ قادة أفغانستان بفريق التفاوض مع طالبان

هنأ‭‭‭ ‬‬‬المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الأفغاني بتشكيل فريق للتفاوض مع طالبان.وكتب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إن "هذا التوافق هو خطوة لها مغزاها تقرب الأطراف بشكل كبير من مفاوضات بين الأفغان".وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق تشكيل فريق من 21 عضوا للتفاوض مع طالبان، وذلك في إشارة أولية إلى إحراز تقدم في اتفاق السلام الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع طالبان.