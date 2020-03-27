إيطاليا تسجل 4401 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، تسجيل 4401 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، بفيروس (كورونا).ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، عن الدفاع المدني قوله، في بيانه اليومي حول الوضع في البلاد من ناحية حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 66 ألفا (66414).وذكرت البيانات التي كشفت عنها إدارة الدفاع المدني الإيطالية، أن 969 شخصًا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الفيروس، وأن العدد في "زيادة مقارنة بأمس عندما كان بلغ الضحايا 662 شخصا، وهو الأعلى منذ بداية حالة الطوارئ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى أكثر من 9 آلاف (9134).وأظهرت البيانات، أن 589 شخصًا تماثلوا للشفاء اليوم، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس في إيطاليا منذ بداية حالة الطوارئ في المجمل حوالي 11 ألفًا (10950).واختتم الدفاع المدني بيانه بالقول إن هناك 3732 من المصابين في أقسام العناية المركزة، بينما يخضع أكثر من 26 ألف شخص للعلاج في المستشفيات (26029).