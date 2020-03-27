رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 4401 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:17 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، تسجيل 4401 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، بفيروس (كورونا).

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، عن الدفاع المدني قوله، في بيانه اليومي حول الوضع في البلاد من ناحية حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 66 ألفا (66414).

وذكرت البيانات التي كشفت عنها إدارة الدفاع المدني الإيطالية، أن 969 شخصًا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الفيروس، وأن العدد في "زيادة مقارنة بأمس عندما كان بلغ الضحايا 662 شخصا، وهو الأعلى منذ بداية حالة الطوارئ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى أكثر من 9 آلاف (9134).

وأظهرت البيانات، أن 589 شخصًا تماثلوا للشفاء اليوم، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس في إيطاليا منذ بداية حالة الطوارئ في المجمل حوالي 11 ألفًا (10950).

واختتم الدفاع المدني بيانه بالقول إن هناك 3732 من المصابين في أقسام العناية المركزة، بينما يخضع أكثر من 26 ألف شخص للعلاج في المستشفيات (26029).

موضوعات متعلقة

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

«شوقى» يكشف عن 3 بدائل لمن لا يستطيع إتمام مشروع التعليم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول

جابر عصفور ينتهى من كتابه الجديد «دفاعًا عن العقلانية»