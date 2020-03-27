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محمد العسيري

توك شو

رئيس "الغزل والنسيج" يكشف أسباب تراجع الصادرات ٤٠٪

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:13 م
الصادرات
الصادرات
أحلام عبدالرحمن
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أكد المهندس أسامة مصطفى الشيخ رئيس الشركة العربية للغزل والنسيج، وعضو المجلس التصديرى، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات أدت لتراجع الصادرات بنسبة 40% خلال السنوات من 2011 إلى 2019 نتيجة لضعف اهتمام لدولة بقطاع الغزل والنسيج، خاصة أن المنافسة شرسة مع دول الهند وباكستان وبنجلادش.

وقال أسامة الشيخ للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنانجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن تلك الدول تتمتع بدعم قوي من حكوماتهم سواء بالنسبة للطاقة أو الأجور أو توافر المادة الخام للصناعة بسعر مناسب إلى جانب الدعم المادى للمنافسة بالأسواق التصديرية.

ولفت إلى أن تكاليف الطاقة في مصر مرتفعة جدًا بالنسبة لمثيلاتها من الدول التى تزدهر بها صناعات الغزل والنسيج، فضلا عن ارتفاع الأجور بالنسبة للعمالة المدربة.

ولفت إلى أان غياب الدعم التصديرى لصناعة الغزل والنسيج له دور كبير فى تراجع الصادرات المصرية للمنتجات القطنية بنسبة كبيرة.

وأضاف الشيخ أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يبذل جهودا كبيرة لدعم الصناعة، التى تحتاج لتدخل فورى من الدولة لإنقاذها، وتوفير القطن المصرى بسعر مناسب للمزارع والمنتج، مع ضرورة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء والفروق البنكية بالنسبة للقروض، لمصانع الغزل والنسيج سواء الحكومية أو الخاصة ووضع استراتيجية قومية للنهوض بهذه الصناعة التى يعمل بها اكثر من 3 ملايين عامل والتى تعد سفير مصري فوق العادة فى كل أسواق العالم.

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