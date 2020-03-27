إلغاء الميدتيرم فى الجامعات وإضافة درجاته لامتحانات نهاية العام

أكد محمد الطيب المستشار الإعلامي للوزارة التعليم العالي، أن الدراسة في الجامعات مختلفة تماما عن المدارس.وأضاف «الطيب» في حديثه تليفونيا مع برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوى أن الأعلى للجامعات تأجيل امتحانات نهاية العام لـ٣٠ مايو، ولن تكون قبل ذلك للحفاظ على صحة الطلاب وذلك بعد عيد الفطر المبارك.وأشار المستشار الإعلامي للوزارة التعليم العالي إلى أنه تم حاليا إلغاء الميدترم في الجامعات المصرية، وإضافة درجاته إلى امتحانات نهاية العام.وأكد الطبيب أن الأعلى للجامعات في انعقاد دائم لتطور الموقف في أي وقت، وعلى أساسه لو هناك أي تيسير سيعلن عنه إذا تطور الموقف في أي وقت.