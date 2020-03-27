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مصر

«الوزير» يتابع نقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة بالسوبر جيت

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:08 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، مساء اليوم الجمعة، نقل ركاب قطاري سكة حديد (3001) و(1001) من خلال حافلات "سوبر جيت" فاخرة إلى المرج وموقف العاشر "مجانًا"، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأفاد بيان لوزارة النقل، بأن 3 حافلات "سوبر جيت" قامت بنقل الركاب من محطة مصر إلى الأماكن المشار إليها؛ لتعود بعدها إلى محطة مصر، لتنتظر ركاب قطاري (981) و(983).

وكان وزير النقل قد وجه بتخصيص عدد من حافلات "سوبر جيت" الفاخرة؛ لنقل ركاب السكك الحديدية ممن يستقلون القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعد موعد الحظر نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة؛ لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط أو نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة، نظرًا لوجود ركاب قاموا بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوما قبل يوم الرحلة.

وتهيب الوزارة بالركاب الالتزام التام بمواعيد القطارات المعلنة من هيئة السكة الحديد؛ تجنبًا لوصولهم بعد مواعيد الحظر، التزامًا بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتوقيتات حظر التجوال.

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