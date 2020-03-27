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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعيدا عن الكوميديا.. أفلام جورج سيدهم المجهولة

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:00 م
جريدة الدستور
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لم تظهر قدرات جورج سيدهم الفنية في الأفلام السينمائية التي شارك فيها محصورا في الإطار الكوميدي، وأنت إذا فتشت في ذاكرتك ستجد صور قليلة لها، أبرزها دور عبد العظيم الفتك في فيلم «البحث عن فضيحة» مع عادل إمام وسمير صبري ودور صاحب الشقة النصاب في فيلم «غريب في بيتي» مع سعاد حسني ونور الشريف.
 
لكن يعرف الأقباط جانب آخر ومختلف من قدرات جورج سيدهم الفنية في عدد من الأفلام  القبطية التي تقصر الرقابة عرضها على الكنايس والأديرة وحاليا القنوات المسيحية ويوتيوب  ففي هذه الأفلام لعب أدوار أبرزت أداء سلس ومميز، بل مشاركته أضافت لهذه الأفلام روح الفن بعيدا عن صوت الوعظ المباشر الذي يسيطر عليها، ومن هذه الأدوار شخصية الوزير اليهودي يعقوب ابن كلس في فيلم القديس سمعان الخراز، إخراج ماجد توفيق، فقام جورج بدور اليهودي وزير الحاكم بأمر الله الفاطمي وأدى دوره ببراعة شديدة، حيث ظهر يكره المسيحيين ويوقع بينهم وبين الحاكم ويتحدهم في تنفيذ الآية التي تقول من له إيمان 
ينقل الجبال.
   
وفي فيلم الشهيد أبانوب للمخرج ماجد توفيق يودي شخصية حاكم روماني يتلذذ بتعذيب الطفل أبانوب، وهو يلتهم الطعام بلذة ونهم، وعندما تحدث معجزة له يتحول هذا الحاكم إلى مسيحي يستشهد لأجل المسيح.
 
وفي فيلم القديس موسي الأسود مع تريز دميان يقوم بشخصية عابد للشمس، وأضاف على الشخصية طابع من خفة ظله، حيث كان الثغ في نطقه للصلوات التي كان يتلوها للشمس وهكذا تعددت الأدوار والشخصيات ومنها دور الثري الذي يقدم الهدايا للقديس إبرام والرجل الفاضل في فيلم الله محبة.
 
وفي جميع هذه الأفلام كان مجرد وجوده يخفي ضعف إنتاجها فمن خلال توهجه الإبداعي يرفع من قيمتها ويزيد من عدد مشاهديها.

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