فى خدمتك.. نصائح للتعامل مع أدوات الشخص المصاب بـ«كورونا»

تقدم وزارة الصحة والسكان بعض النصائح العامة للمواطنين لتجنبهم الإصابة بفيرس كورونا المستجد.وكشفت وزارة الصحة من خلال موقعها عبر الاإترنت كيفيه التعامل مع الأدوات الخاصة لشخص مصاب بفيرس كورونا المستجد، وهي:ـ يجب أن يبقى الشخص المريض أو المشتبه في إصابته في غرفة مخصصة له مع توفير لوازم النظافة الشخصية كالمناشف الورقية والمنظفات والمطهرات الكحولية.ـ لا تنفض الملابس المتسخة لتقليل من إمكانية انتشار الفيروس في الهواء.ـ وضع بطانة لسلة الملابس لتجميع ملابس المصاب، أو وضع الملابس في كيس يلقى بعد تطهير الملابس.ـ لا تغسل ملابس المصاب مع ملابس الأشخاص السليمة.ـ أثناء الغسيل توصى باستخدام درجات الحرارة العليا مع إضافة مطهرات أو كي الملابس بعد غسيلها.ـ ارتد قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع الغسيل المتسخ من شخص مريض ثم تخلص منها بعد كل إستخدام وإذا لم يتم استخدام القفازات عند التعامل مع الغسيل المتسخ، فتأكد من غسل اليدين جيدًا ( 20 ثانية) بعد ذلك.ـ تقليل تكرار تنظيف الحمام المخصص للشخص المريض أو المشتبه في إصابته، لتجنب الاتصال غير الضروري بالشخص المريض. وفي حالة عدم توفر حمام منفصل، يجب تنظيف الحمام وتطهيره بعد كل استخدام من قبل الشخص المريض.ـ يجب على الشخص المريض تناول الطعام في عرفته إن أمكن مع استخدام الأدوات الشخصية الخاصة به.ـ يجب التعامل مع أواني المصاب وبقايا الطعام بحذر وغسلها بالماء الجاري والصابون.ـ تخصيص سلة مهملات مبطنة للشخص المريض أن أمكن واستخدم القفازات بعد إزالة أكياس القمامة، بالإضافة إلى ضرورة غسل اليدين بعدها.