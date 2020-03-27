حملة مكبرة لمنع دخول المغتربين مدينة رأس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة مكبرة على بوابات المدينة ليقتصر الدخول على سكان رأس البر فقط.يأتي ذلك نظرًا لما شهدته المدينة اليوم من تجمعات مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، ويتعارض مع خطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا وما تشمله من إجراءات احترازية على رأسها منع التجمعات، وتناشد الوحدة المحلية المواطنين الالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.كما تم منع سير المواطنين والسيارات الملاكي والأجرة والنقل العام من السابعة مساء إلى السادسة صباحا.