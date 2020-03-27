وزير النقل: المترو آمن بشكل كامل.. ولا يمكن توقيفه

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن وسيلة مترو الأنفاق آمنة بشكل كامل ولا خطورة به على أرواح المواطنين ولا يمكن توقيفه.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج كل يوم المذاع على فضائية on e، أنه تم تخفيض أعداد عربات السيدات بالمترو لارتفاع نسب الركاب الرجال خلال الأزمة الحالية.وواصل أن العديد من رجال الأعمال المصريين، يتبرعون يوميا بأعداد كبيرة من الكمامات لصالح وسائل النقل المختلفة.وتابع أن المصريين يصطفون خلف دولتهم في الأزمات، موضحا أن ركاب السكة الحديد انخفضوا من مليون إلى نصف مليون راكب خلال أزمة كورونا.