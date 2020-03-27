التصريح بدفن عامل لقي مصرعه صعقًا في التجمع الخامس

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع عامل باليومية لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الجمعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة التصريح بدفنه وتسيلم الجثمان لأسرته.وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الحادث، وتبين من المناظرة الطبية الأولية، أن العامل المتوفي لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وفشل في التنفس، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى لتلقى العلاج.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده وجود متوفى بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة عامل باليومية متوفى صعقا بالكهرباء أثناء عمله، ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.