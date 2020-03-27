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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: تقاعد 130 ألف موظف بنظام المعاش المبكر خلال 4 سنوات

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:35 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف تقرير رسمي حديث أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن ما يقارب المليون موظف بالقطاعين العام والأعمال العام والخاص تقاعدوا بنظام المعاش المبكر اختياريًا، نظير تقاضي معاشات تخطت قيمتها الإجمالية المليار جنيه.

وأظهر تقرير الإحصاء، الذي حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، أن أعداد الموظفين المحالين للمعاش المبكر بالقطاعين العام والخاص باستثناء الحكومى سجلت ارتفاعات متزايدة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغ عدد العاملين بالدولة المتقاعدين بنظام المعاش المبكر قبل بلوغهم السن القانونية 974 ألف موظف بنهاية عام 2018، يمثلون ثلث أعداد أصحاب المعاشات، مقابل 929 ألف موظف متقاعد مبكرًا خلال عام 2017، و883 ألف موظف في عام 2016، 844 ألف موظف عام 2015، بزيادة 130 ألف موظف خلال 4 سنوات.

وأضاف التقرير، أن مستحقات العاملين المحالين للمعاش المبكر تأتى فى المرتبة الثانية بين المعاشات التى تدفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمنتفعين خلفًا لمعاشات التقاعد لبلوغ السن القانونية، إذ تستحوذ على 27.1% من جملة المعاشات بما يعادل قيمته 1.4 مليار جنيه خلال عام 2018، منها 898.4 مليون جنيه معاشات للأحياء و515.6 مليون جنيه معاشات للورثة، مقارنة بحوالي 1.2 مليار جنيه فى العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه خلال عام فقط.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع بجهاز الإحصاء، عن أن بيانات الإحصاء لم تشر إلى أعداد موظفى القطاع الحكومى المتقاعدين بنظام المعاش المبكر، نظرًا لحداثة تطبيق نظام المعاش المبكر على الجهات الحكومية منذ تاريخ إقرار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد بدءًا من أول يناير الماضى، مضيفًا أن الجهاز بصدد الإعلان عن أول مؤشرات بشأن أعداد المحالين للمعاش المبكر اختياريًا بالقطاع الحكومى بدءًا من العام المقبل 2021.

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