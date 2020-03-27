القاهرة: حملات تعقيم بالشوارع والمؤسسات الحكومية والأسواق

قامت أجهزة محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق؛ حيث نفذ حى الساحل حملة لتعقيم وتطهير الشوارع ومحطات الأتوبيس والكورنيش بالجهود الذاتية عن طريق استخدام المعدات المتوافرة بالحى.وقام كذلك حى السيدة زينب بتطهير مبني محكمة جنوب القاهرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والمجتمع المدنى والطب الوقائي بالحي، وقام حي الأميرية بتنفيذ حملة مكثفة استهدفت تطهير وتعقيم العديد من شوارع الحي وموقف الأتوبيس وغيرها من الأماكن، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.وفي إطار توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، قامت أميمة رفعت مدير إدارة التضامن الاجتماعى بحي الزيتون بتدريب الأطفال بدور الأيتام بالحي على كيفية التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا.من جهة أخرى، تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم يرافقه إبراهيم صابر نائبه عن المنطقة الشرقية أعمال تطوير شارع جسر السويس من منطقة القبة حتى الألف مسكن، بحضور بعض من قيادات المحافظة.وسبق وأن أعلن محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير شارع جسر السويس بلغت حوالي 70% وينتهي العمل بها بنهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التوسعة ورصف الأرصفة بالبلاط وجار تنفيذ الطبقة السطحية النهائية للشارع.