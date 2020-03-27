سفارة مصر في بلجراد تعرض ترتيبات مواجهة كورونا باجتماع افتراضي مع الجالية

عقدت سفارة مصر في بلجراد اجتماعًا مرئيًا افتراضيًا مع الجالية المصرية في صربيا لمناقشة الترتيبات القنصلية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ).وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع يعد الأول من سلسلة لقاءات مرئية تعقدها السفارة تعزيزًا للتواصل مع الجالية في ظل الضوابط الحالية المرتبطة بمحددات الحركة المفروضة من سلطات الدولة للتدابير الاحترازية المتصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتركز الاجتماع على ثلاثة موضوعات رئيسية، الأول: إجراءات حصر المواطنين المصريين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من المتواجدين بشكل مؤقت في صربيا، والثاني: ضوابط تمديد تصريح الإقامة المؤقتة لمن تنتهى صلاحية التأشيرة في الفترة الحالية المفروض فيها حالة الطوارئ، والأخير: الترتيبات الإلكترونية المتعلقة بامتحانات "أبنائنا في الخارج".ومن ناحية أخرى أكدت السفارة أن باقى المعاملات القنصلية مستمرة بالسفارة من خلال البريد للأمور العادية، أو من خلال طلب موعد مسبق للحالات الطارئة والضرورية.وعرضت السفارة خلال اللقاء محتوى صفحات التواصل التفاعلية على شبكات الإعلام الاجتماعى بعنوان موحد @EgyptInSerbia تسهيلًا على المواطنين، مشيرة إلى أنه يمكن أيضًا التواصل من خلال مجموعة هاتفية على تطبيق واتساب يضم أفراد الجالية المقيمة في صربيا، التي تتم عليها مشاركة المواطنين بموجز باللغة الإنجليزية لأهم ما نشرته المواقع الرسمية للسلطات الصربية بشأن إجراءات مواجهة فيروس كوفيد - 19، تيسيرًا على غير المتحدثين للغة الصربية.