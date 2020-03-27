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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا توقف الرحلات الجوية لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:25 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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قررت تركيا، اليوم، وقف جميع رحلات الطيران مع مختلف انحاء العالم لمواجهة فيروس كورونا.

فيما أعلن الرئيس التركي، على المواطنين عدم الخروج إلا لشراء السلع الضرورية.

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة في مؤتمر صحفي أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع، اليوم الجمعة، بـ17 شخصا إلى 92، وأن عدد حالات الإصابة وصل إلى 5698 بعد رصد 2069 حالة إصابة جديدة.

وقال قوجة إن بلاده تحتاج إلى إجراءات أوسع في مواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن تركيا لديها أكثر من مليون جهاز فحص.

وأوضح قوجة أن تركيا لا تعلن عن أماكن حالات الإصابة؛ درءا لخطر زيادة معدلات انتقال العدوى من خلال تشجيع الناس على الانتقال من المناطق التي فيها معدل إصابة أعلى إلى الأماكن التي توجد فيها إصابات قليلة.

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