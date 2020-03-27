«الخارجية» توجه السفارات والقنصليات بالتواصل مع العالقين ورعايتهم

وجه وزير الخارجية سامح شكري جميع السفارات والقنصليات المصرية بالتواصل الفوري مع المواطنين المصريين في الخارج خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم، فضلًا عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة، ولم يتمكنوا من العودة إلي البلاد قبل قرار تعليق الطيران.كما وجه وزير الخارجية سامح شكري بسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، بحيث يتم تنفيذه في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة، وعلي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.