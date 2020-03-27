«المصريين الأحرار» يوزع جوانتيات على المواطنين بالسويس

وزعت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة عادل الزهيرى، بتوزيع "جوانتي"، أمام ماكينات الصرف الآلي بالشوارع الرئيسية بالسويس لمواجهة فيروس كورونا، كما تم توزيع مطويات لتوعية المواطنين مجانا.كما قاموا بتوعية المواطنين بكيفية التخلص منه بعد عملية صرف المرتب بطريقة أمنة، ويتم أيضا تعقيم أيدى المواطنين بعد ذلك.يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل أمين المحافظة.وقال عادل فاضل، إن تحرك أبناء الحزب جاء انطلاقا من الدور المجتمعي ومواكبا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.وأضاف: أن الحزب أطلق مبادرة جديدة بعنوان "احمي نفسك وبلدك" في ضوء حملة الحزب المركزية صحتك ثروتك برعاية وتوجيهات رئيس الحزب.وأكد عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، أن الفعاليات التوعوية مستمرة على الدوام بهدف محاصرة الفيروس، مناشدا الأهالي الالتزام بالمنازل طبقا لتعليمات الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية.