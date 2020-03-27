وفاة 354 وإصابة 18 ألفًا بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم، بأن الولايات المتحدة سجلت حصيلة قياسية بـ354 وفاة بسبب فيروس كورونا وحوالي 18 ألف إصابة خلال 24 ساعة.ومرر مجلس النواب الأمريكي خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسيرسلها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".وتجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الارقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.