تعقيم المنشآت الحكومية والعامة بالإسكندرية لمواجهة «كورونا»

واصلت حملات مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال التوعية والتطهير والتعقيم الشاملة بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وشملت عملية التطهير والتعقيم مبني التأمينات بمنطقة محطة الرمل، وكذا وسائل النقل العام والمساجد وجميع أماكن تجمعات المواطنين بمناطق متفرقة في غرب ووسط وشرق الإسكندرية، كما تم توزيع كمامات ومطهرات وملصقات ومنشورات لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من مخاطر فيروس كورونا.ويواصل المجلس حملات التطهير والتعقيم والتوعية المكثفة التي تستهدف جميع أنحاء المحافظة، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث تستهدف القيام بعمليات تطهير وتعقيم مكثفة وسريعة للسيطرة على انتشار الفيروس من خلال التحرك الفورى لتطهير جميع المنشآت الحكومية والمحلات ودور المسنين والأيتام والمغتربين، كما تشتمل علي توزيع منشورات تتضمن إرشادات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فِرق من الشباب والشابات في أنحاء المحافظة.كما تستهدف الحملة توعية المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوي واتباع جميع تعليمات الدولة تجاه محاربة هذا الفيروس، كما تستهدف القيام بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.