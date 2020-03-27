شوارع زفتى خالية من المارة (صور)

تشهد شوارع مدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام في الساعات الأولي من تطبيق حظر التجوال في الـ7 مساء.وخلت شوارع المدينة من السيارات والمارة وانتشرت الدوريات الأمنية والأكمنة الثابتة فى الشوارع، لمتابعة تنفيذ قرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءا من الأربعاء الماضي، ولمدة أسبوعين.