سلبية 16 حالة مشتبه فى إصابتها بكورونا بذى قار العراقية

أعلنت صحة ذي قار العراقية، اليوم، أن الفحوصات أثبتت سلامة 16 حالة جديدة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، فيما سجلت كركوك إصابة جديدة.وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال مدير دائرة صحة ذي قار الدكتور عبدالحسين الجابري، إن مختبر الصحة العامة في بغداد أكد سلامة 16 حالة مشتبه بها، حيث كانت نتيجتها سالبة أي غير مصابة بهذا الفيروس.وأضاف: أن الفرق الصحية متواصلة في عملها بفحص المشتبه بهم، وإرسال عيناتهم الى مختبر الصحة العامة في بغداد من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بفايروس كورونا المستجد.