«أوقاف الإسكندرية»: لن نسمح بأى تقصير أو تجاوز من المنتسبين إلينا

أجرى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، جولة للمرور اليوم الجمعة، على بعض الإدارات الفرعية لمتابعة الأوضاع فى مساجدها عن كثب، ومن هذه الإدارات التى تم المرور عليها (وسط_ غرب _ العجمى _ العامرية اول _ العامرية ثانى)، فى إطار سعى الوزارة؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الوطن والمواطنين.وأشاد "خشبة" بالجهود الكبيرة التى تبذلها الإدارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين، مؤكدًا أن ما تقوم به الأوقاف فى هذه الأزمة الراهنة إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.من جانبه، شدد الدكتور عبدالرحمن نصار على أن المديرية لن تسمح بأى تقصير من أى منتسب للأوقاف، أو تجاوز وأنها ستتصدى بكل حزم لأى مخالفة.