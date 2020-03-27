استشاري أبحاث إكلينيكية: 70% من إصابات كورونا بأمريكا في كاليفورنيا ونيويورك

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند، إن أكثر من 70% من الإصابات بفيروس كورونا موجود في أكثر ولايتين ازدحامًا كاليفورنيا ونيويورك، مما يعقد المشكلة أكثر.ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن القوات المسلحة الأمريكية أرسلت سفينة، لتأخذ المرضى من مستشفيات كاليفورنيا، لإخلاء أماكن للمصابين بالفيروس.وأوضح أن رئيس هيئة سلامة الدواء الأمريكية، قال إن الدواء الذي أعلن عنه أجيز للاختبار، ويخضع لتجارب سريرية باستخدام جرعات تدريجية سواء لوحده، أو مع أدوية أخرى، ويبحثون في نيويورك، سلامة وكفاءة مجموعة الدواء.وأشار إلى أن المتفق عليه حتى الآن هو التباعد بين الناس، الناس تجلس في بيوتها على قدر الإمكان، وهو ما حدث في أمريكا متأخرًا، وفي إيطاليا متأخرا، وفي الصين مبكرا.وأردف: "الإجراء الثاني سرعة عزل المصابين، وتتبع المخالطين وعزل المصاب".ولفت إلى أن شخصين من كل 10 محتاجين عناية فائقة في مستشفى، وأحيانا يحتاجون لجهاز تنفس صناعي، ثالثة هو إتاحة الأسرّة اللازمة وإنشاء مستشفيات ميدانية، موضحا أن نيويورك حولت مبنى للمؤتمرات لمستشفى ميداني.