محافظ الغربية يتابع تطبيق حظر التجول فى زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الجمعة، فرض حظر التجول بمدينة زفتي، بنطاق المحافظة، تفعيلًا لقرار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتطبيق حظر التجول على الطرق العامة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحلات والإبقاء علي بعض الأنشطة، ضمن التدابير القصوى لمواجهة فيروس كورونا.ظهر محافظ الغربية في مقدمة موكب سيارات يجول شوارع المدينة؛ لمتابعة تنفيذ القرار وبرفقته أحمد النحّال، رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، اللواء محمد العكل، مساعد مدير الأمن لزفتي والسنطة، والعميد عمرو خاطر مأمور قسم زفتي، والعقيد محمد شبل مأمور مركز زفتي، وتفقدوا عددًا من المحلات.