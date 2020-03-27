رئيسا كوريا الجنوبية وليتوانيا يبحثان سبل مكافحة كورونا

أعرب رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم، عن أمله في أن تتعلم بلاده من تجربة كوريا الجنوبية في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".وأفاد بيان صحفي للمكتب الرئاسي في سول- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- بأن الجانبين ناقشا سبل التعاون بين البلدين للتغلب على الفيروس.وأضاف البيان، أن الرئيس الليتواني نوسيدا أشاد بالإجراءات التي تتبعها الحكومة الكورية لمكافحة الوباء، وعبر عن أمله في التعلم من تجربة كوريا الجنوبية في مكافحته عبر إنشاء قناة للتشاور بين السلطات الصحية والخبراء في البلدين.وأعرب نوسيدا، خلال المباحثات الهاتفية، عن اهتمامه بشراء أدوات تشخيص الإصابة بالفيروس والمستلزمات الطبية المصنعة في كوريا الجنوبية.من جانبه، قال مون: "سنشارك تجاربنا المتراكمة في عمليات الحجر الصحي وعلاج الإصابات بـ(كوفيد-19) وبياناتنا السريرية مع المجتمع الدولي بما فيه ليتوانيا".كما شدد على ضرورة التعاون والتضامن الدوليين لمنع الاقتصاد العالمي من الانكماش بسبب الفيروس المستجد.وأضاف مون: أنه يبدو أن (كوفيد-19) يعرقل التبادلات البشرية والاقتصادية بين البلدين التي قد زادت بشكل مطرد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1991، قائلًا إن ذلك "أمر مؤسف، وآمل أن ينشط التبادل بين البلدين مرة أخرى مع انحسار خطر فيروس كورونا".وذكر نوسيدا أنه يرغب في زيارة كوريا الجنوبية رسميا إذا سنحت له الفرصة في المستقبل.