خروج حالة تعافٍ جديدة من «كورونا» بالإسكندرية (صور)

أعلن مستشفى العجمي المركزي للحجر الصحى بالإسكندرية، خروج حالة تعافٍ جديدة، بعد أن ثبتت سلبية نتائج التحاليل الخاصة بها والتماثل للشفاء بالمستشفى.وحصل "الدستور" على الصور الأولى لاحتفال الطاقم الطبي بالدور الثالث بمستشفى الحجر الصحي بالإسكندرية بالحالة المتعافية وهي لرجل، وحرص الطاقم الطبي بالتقاط الصور التذكارية معه.وذكر مصدر طبي بمستشفى الحجر الصحي بالإسكندرية، إنه لليوم الثالث على التوالي، يتم خروج دفعة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مؤكدًا خروج 7 حالات تعاف حتى الآن، مطمئنًا الجميع باستقرار الحالة الصحية لحالات مستشفى العجمي للحجر الصحي.كانت قد أعلنت إدارة مستشفى العجمي للحجر الصحي بالإسكندرية، أمس خروج 4 حالات تعاف، وخروج حالتين أمس الأول، من الحجر الصحي بعد تماثلهم للشفاء، وبذلك تكون حصيلة خروج المتعافين من مستشفى العزل بالإسكندرية 7 حالات.