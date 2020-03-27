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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعبارات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا جورج سيدهم

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:44 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد المستشفيات بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض.

وتنوعت عبارات النعي التي كتبها الفنانون في وداع الفنان جورج سيدهم، لكنهم أجمعوا على أنه كان إنسانا طيب القلب، استطاع بخفة ظله رسم البسمة على وجوه الجمهور، حيث برع في جميع الأدوار الساخرة التي قدمها إلى جانب قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية المتنوعة.

وأعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لرحيل الفنان جورج سيدهم، الذي أثرى الوسط الفني بالعديد من الأعمال الخالدة، لافتا إلى أن الفنان الراحل تحمل بصبر رحلة مرض دامت لسنوات، مضيفا: "الوسط الفني فقد قامة كبيرة برحيل جورج سيدهم".

كما نعى النجم أحمد السقا، الفنان الراحل، وغرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أيقونة الكوميديا والانبساط.. جورج سيدهم الله يرحمك ويسامحك".

ونشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للفنان جورج سيدهم ينعاه بعد وفاته، وعلق قائلا: "الفنان العظيم جورج سيدهم.. ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك".

كما نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الراحل جورج سيدهم، ونشرت صورة جورج سيدهم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت، قائلة: "چورچ سيدهم ذهب للقاء ربه، عساه يتهنى بأحبابه في الجنة ويعوض عليه ربنا سنوات عذابه في الأرض.. كل التقدير والاحترام للزوجة النبيلة التي كانت سندا وعونا وأما حنونا لچورچ طوال فترة مرضه".

وعبر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن حزنه الكبير لرحيل الفنان القدير جورج سيدهم، وأضاف: "نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم چورچ سيدهم الذي تحمّل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عامًا جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية".

كما حرص الفنان مصطفى شعبان على نعي الفنان الراحل جورج سيدهم، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "اللهم ارحمه واغفر له وتقبله بقدر ما أدخل على الناس من بهجة وسرور. رحم الله الأستاذ چورج سيدهم".

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