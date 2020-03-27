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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمين «جيل الإسكندرية» يطالب الصحة بفتح باب التطوع لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:32 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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طالب عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، تجهيز بعض دور العبادة مثل المساجد والكنائس والتى تتواجد مقراتها بمناطق حيوية بجميع انحاء المحافظات لتصبح مستشفيات ميدانية.

قال عوض، إنه إذا إستدعت الضرورة فى المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يستلزم وجود عدد كبير من الأماكن المجهزة لاستقبال الحالات وعلاجها وذاك ضمن مبادرة " آمان بالجامع والكنيسة".

وشدد "عوض" على ضرورة أن تفتح وزارة الصحة المصرية باب التطوع لكل من يريد المشاركة فى مكافحة فيروس كورونا لأنه واجب وطنى مثله مثل الجندى الذى يحارب من أجل وطنه وذلك بفتح بعض المعاهد الطبية وتدريس طرق الوقاية وطريقة التعامل مع الشخص المصاب بالفيروس، بالإضافة للاستعانة بطلبة كليات الطب لمساعدة الاطقم الطبية بالمستشفيات العامة والمستشفيات الميدانية‎.

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