محافظ الوادى الجديد يوجه بفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بالخارجة

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية من الخضر والمحاصيل الزراعية المختلفة بمدينة الخارجة، وتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمشروع الصوب الزراعية بالكيلو ١٠ طريق الخارجة -أسيوط المقام على مساحه ٢٥ فدانا، حيث يشمل ٢٠ صوبة لإنتاج الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان بالإضافة إلى مشاتل للخضار والنخيل والفاكهة.وكلف المحافظ رئيس مركز الخارجة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لفتح منافذ لبيع منتجات المشروع بميدان البساتين للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك لمنع استغلال التجار ومحاولاتهم رفع الأسعار خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.