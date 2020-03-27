تعقيم صالات مطار القاهرة قبل وبعد الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين

تواصل فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الطيران المدني، تعقيم صالة الوصول وسيور الحقائب والمقاعد بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية، والتي يتم تسييرها بالتنسيق بين وزارة الطيران ووزارتى الخارجية والهجرة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.كما تواصل وزارة الطيران إجراءات التطهير المشددة لضمان أعلي معايير الوقاية والسلامة داخل المطارات المصرية، وقامت بإجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكافة المنشآت.. وتضمنت الإجراءات تعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، كما تم اجراء تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2 شمل صالات السفر والوصول واستراحات الدرجة الأولي وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبني، بالإضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الامتعة وكاونترات الجوازات وتطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين ودورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الانتظار بالمطار.ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران رحلة مساء اليوم إلى مسقط بسلطنة عمان؛ لنقل 140 مصريا من الراغبين في العودة إلى مصر.ومن ناحية أخرى قامت الوزارة بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني شملت صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الالكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية وجميع مرافق البنية التحتية من دورات المياه وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية؛ للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران.تأتي هذه الحملة تزامنا مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتي منتصف شهر أبريل القادم وفقا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.