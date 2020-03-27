الغزاوي: يجب استغلال فترة الحظر في رفع كفاءة العاملين

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال العام يجب أن تستغل فترة الحظر لرفع كفاءة العاملين عبر تطبيق منظومة العمل عن بعد عبر التكنولوجيا الحديثة.وأضاف «الغزاوي» في تصريحات للدستور أن هذه المنظومة من الممكن تطبيقها في العمل الإداري بالشركات، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق نظام العمل من الخارج في المصانع لكن في النشاط الإداري.