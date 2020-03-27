«إرادة جيل»: التضامن الدولى يسهم فى مواجهة «كورونا»

أعلن المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب، أن التضامن الدولى بين دول العالم هو الأسلوب الأمثل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى ظهر فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقادة إفريقيا لإنشاء صندوق تسهم فيه دول القارة.وقال رئيس حزب إرادة جيل، فى بيانه اليوم الجمعة، إن الدعوة التى وجهها الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لقادة دول العشرين وعقد قمة افتراضية صورة أخرى من صور التضامن الدولى، مشيرًا إلى أن التكافل المجتمعى داخل مصر ورعاية الأسر الفقيرة والمتضررة من آثار فيروس كورونا، تعد وسيلة لمواجهة الفيروس وحث تلك الأسر على البقاء فى المنازل.وأضاف: "أزمة فيروس كورونا أظهرت كثيرا من الدروس المستفادة وفى مقدمتها الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة وأهمية الاهتمام بقطاع الصحة وإعادة النظر فى قيمة بدل العدوى الذى يصرف للأطباء".