جورج سيدهم.. وداعًا ضحكة مصر (بروفايل)

رحل عن عالمنا منذ قليل، النجم المسرحي القدير جورج سيدهم، عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد المستشفيات بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض دام لأعوام عديدة.وترصد «الدستور» أبرز المحطات في حياة النجم الراحل:1- ولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج في ٢٨ من مايو ١٩٣٨، وحصل جورج على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس وذلك عام ١٩٦١.2- ترأس فرقة المسرح بكلية الزراعة خلال فترة دراسته الجامعية.3- فاز فريقه خلال فترة الجامعة بكأس الجامعات في عام 1961، فيما فاز بنفس الكأس سمير غانم في 1959، والضيف أحمد في 1960.4- أنشأ فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع أصدقائه سمير غانم والضيف أحمد التي عملت في المسرح والتليفزيون، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، إلا أن انفصلا عقب وفاة الضيف أحمد.5- من أهم مسرحياته "أهلًا يا دكتور" و"المتزوجون" و"حب في التخشيبة" و"فندق الأشغال الشاقة" و"موسيقى في الحي الشرقي".6- ومن أبرز أعماله التليفزيونية "بوابة الحلواني ورأفت الهجان والحلو مايكملش وصرخة بريء، وبلاغ للنائب العام".7- اكتشف الفنانة دلال عبدالعزيز، وقدمها للفنان سمير غانم، والمخرج حسن عبدالسلام، فشاركت معهم في بطولة مسرحية "أهلًا يا دكتور".8- ابتعد جورج سيدهم عن الفن عام 1997 بعد إصابته بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام.9- تم تكريمه من قبل المركز المصري الكاثوليكي للسينما في عام 2000.10- كرمته اﻹذاعة المصرية بدرع اﻹبداع في عام 2002.11- آخر ظهور له كان خلال إعلان خاص باحدى الشركات الكبرى حمل شارة (يلا نكمل لمتنا) مع سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع في نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.