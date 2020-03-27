تونس تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 227 حالة.وأكدت الوزارة في تقرير يومي صدر عنها اليوم، أن هذه الإصابات الجديدة تم تشخيصها بين مجموع 282 تحليلا مخبريا أجريت منذ أمس، مشيرة إلى أن السلطات أجرت إجمالا 2045 تحليلا حتى الآن.وذكرت الوزارة أن الإصابات بكورونا سجلت حتى الآن في 20 من ولايات البلاد، معظمها في ولاية تونس (55 إصابة) وتليها أريانة (34 إصابة) وبن عروس (23 إصابة).وسجلت في تونس حتى الآن ست حالات وفاة بسبب كورونا، بوفاة واحدة في ولايات صفاقس وسوسة وأريانة والكاف والمهدية وتطاوين.