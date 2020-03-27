«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

أعلن الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانبة، عن انطلاق مبادرة للتبرع بعدد كبير من إصدارات الدار للحجر الصحي، حيث يتواجد المصابون بفيروس كورونا المستجد، كإهداء لكل المتواجدين بالعزل.وأوضح رشاد أن مبادرة إهداء الكتب لأماكن العزل الصحى نوع من المساهمة فى تخفيف الوقت فى مكان الحجر، متمنيا التواصل مع أحد من وزارة الصحة حتى تصل الكتب بطريقة صحيحة.وأشار إلى أن هناك مبادرة أطلقتها الدار منذ أزمة تفشى الفيروس تحت عنوان "القراءة حياة"، انطلاقا من دورها تجاه القراء والمواطنين بمصر والعالم العربى، وهى مبادرة تساعد على توصيل الكتب إلى المنازل بالمجان، والهدف منها تقديم وجبات ثقافية دسمة للقراء، ففى الوقت الذى يقوم به الناس فى المنازل بتخزين السلع الغذائية بزيادة والتعقيم، يجب أن يكون هناك أيضا غذاء حقيقى للروح، ولهذا قامت الدار المصرية اللبنانية بعمل خدمة التوصيل مجانًا لكل من يشترى بـ 150 جنيها، وهذا المبلغ لا يكفى غذاءك وطعامك لأيام لكنها تكفى لتزود نفسك بوجبة ثقافية دسمة قد تكفيك شهرا.