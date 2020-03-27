غرفة سوهاج التجارية: استقرار أسعار السلع واتخذنا إجراءات احترازية

قال خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار بشكل عام حتى الآن، مشيرا إلى أن الغرفة تجري إجراءات احترازية لحماية المواطنين، وتدشن غرف عمليات لتوفير مستلزمات التطهيير والتعقيم.وأضاف أبوالوفا في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار السلع مع عمل الاحتيطات اللازمة من قبل الغرفة لتوفيرها طول شهر رمضان بالتعاون مع وزارة التموين.