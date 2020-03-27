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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقدونيا الشمالية تنضم رسميًا لحلف الناتو

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:10 م
الناتو
الناتو
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، انضمام مقدونيا الشمالية بشكل رسمي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتصبح العضو رقم 30 في الحلف.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان لها على موقعها الإلكتروني - أنه من المقرر رفع علم مقدونيا الشمالية على مقر حلف الناتو لأول مرة يوم 30 مارس الجاري.

وذكر بيان الوزارة أن الولايات المتحدة تلقت اليوم صك انضمام مقدونيا الشمالية إلى الحلف بصفتها الوصي على وثائق الانضمام.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حلف الناتو كان حصنًا للسلام والأمن الدوليين لأكثر من 70 عامًا، مضيفا: أن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو اليوم يعد بمثابة تتويج لسنوات عديدة من جهد حكومة وشعب مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الحلف شمال الأطلسي.

وأضاف ترامب، أن عضوية مقدونيا الشمالية في الناتو ستدعم المزيد من التكامل والإصلاح الديمقراطي والتجارة والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن انضمامها يؤكد أن باب الناتو يظل مفتوحًا أمام الدول الراغبة والقادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة للوفاء بمعايير الناتو العالية وقبول مسئوليات ومزايا العضوية.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "بينما يرحب الناتو بعضوه الثلاثين، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة الحلف، والتي تمثل حجر الزاوية في حلف الناتو.

يُذكر أن نواب برلمان مقدونيا الشمالية صوتوا يوم 11 فبراير الماضي بالأغلبية لصالح المصادقة على الاتفاق بشأن العضوية في حلف الناتو، خلال الجلسة العامة للجمعية التشريعية.

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