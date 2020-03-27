محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رش وتطهير الشوارع لمجابهة كورونا

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع بمنطقة القنطرة البيضاء بشرق مدينة كفرالشيخ لمجابهة انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف اللواء شعبان مبروك، بالمشاركة المجتمعية لأهالي وشباب القنطرة.وأكد المحافظ -في تصريح اليوم الجمعة- ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدنى بالتعاون مع أجهزة المحافظة، في إطار من التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة ذات الصلة؛ لمجابهة أى انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.وشدد المحافظ على متابعة وتحديد المواد المستخدمة فى الرش والتطهير وكمياتها، ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المحافظة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة أهالى المحافظة.