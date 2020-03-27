موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل جورج سيدهم

أعلن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، منذ قليل، وفاة الفنان جورج سيدهم، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز 82 عاما.وقال زكي لـ"الدستور"، إن الجنازة سوف تكون يوم الأحد المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة العذراء في مدينة نصر على أن يقتصر التواجد للمقربين فقط.يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم، وشيرين، بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.