وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

حقق حفل الموسيقار عمر خيرت الذي بثته وزارة الثقافة عبر قناتها على «يوتيوب» مساء أمس، ضمن عروض مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» رقما قياسيا للمشاهدة ليتحول لتريند على تويتر.وفي تعليقها على نجاح البث، قدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الشكر لجموع الجماهير داخل مصر وخارجها على الثقة في المحتوى الإبداعي الذي تقدمه الدولة والهادف لنشر الوعي الفني والارتقاء بالذوق العام، مؤكدة العمل على استمرار البث وتطويره في الفترة المقبلة من خلال إضافة ألوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وأنشطة القطاعات مشيدة بالجهد المبذول من القائمين على العمل فى المبادرة.وأشارت إلى الإقبال على العناوين التي تمت إتاحتها بالموقع الرسمى بصيغة pdf، وتشمل إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومى للترجمة بجانب الزيارات الافتراضية لعدد من المتاحف القومية والأعمال التشكيلية لأكثر من 50 فنانا.